Von Sabine Schmitt | Veröffentlicht am 10. Mai 2025

Am Samstag, 10. Mai, war unsere Redaktion zu Gast in Beverungen, im Rahmen der WDR aktuell Tour. Wir wollten darum vorher wissen: Was bewegt Beverungen? Der Ort punktet mit Kultur und Natur, schwächelt aber bei Jugendangeboten, ÖPNV und wirtschaftlichen Perspektiven. Das sagen Menschen in und aus Beverungen, die wir befragt haben. Hier gibt es die ausführliche Auswertung unserer Befragung, mit Videos, Zitaten und den Ergebnissen einer deutschlandweiten Befragung dazu, wie Menschen auf dem Land sich durch die Politik vertreten fühlen.

Was bei unserem Besuch in Beverungen passiert ist, was Menschen vor Ort erzählt haben und wie es in unseren Redaktionen aussieht: Die Eindrücke zum nachlesen im Liveticker von der WDR aktuell-Tour in Beverungen.