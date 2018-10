WDR 2 Report: Stören verboten - Der Streit um öffentliche Plätze

Klare Regeln auch für Straßenmusiker

Wenige Meter weiter trifft WDR 2 Reporter Holger Beckmann mit den Ordnungsbeamten auf Straßenmusiker. Die Städte gehen unterschiedlich mit den Musikern um. In Düsseldorf sind laute Instrumente, zum Beispiel Schlagzeuge, verboten. Auch in Münster sind einige Instrumente tabu. In Köln darf nur in den ersten 30 Minuten einer Stunde gespielt werden. Außerdem müssen die Musiker regelmäßig den Platz wechseln.