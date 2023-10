Ab 50 Jahre können Frauen und Männer jährlich einen kostenlosen Stuhl-Test machen. Dabei untersucht ein Labor den Kot. Ab 55 Jahren wird dieser Test alle zwei Jahre von der Krankenkasse übernommen. Ab 50 Jahren können Männer und ab 55 Jahren Frauen darüber hinaus auch kostenlos eine Darmspiegelung machen lassen. Dabei wird ein dünner, biegsamer Schlauch mit einer winzigen Kamera am Ende über den After in den Darm geführt. So lässt sich erkennen, ob sich im Darm mögliche Vorstufen von Darmkrebs (Polypen) oder Darmkrebs befinden.

Brustkrebs

Brustkrebs ist mit etwa 30 Prozent aller Krebsfälle die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Rund jede 8. Frau erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs, so das Deutsche Krebsforschungszentrum. Jüngere Frauen sind nur selten betroffen, erst ab dem 40. und besonders ab dem 50. Lebensjahr erhöht sich das Risiko, um ab dem 70. Lebensjahr wieder abzusinken, sagt die Deutsche Krebsgesellschaft. 69.000 Frauen erkranken jährlich an Brustkrebs - das geht aus Zahlen der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hervor. (Stand Januar 2022)