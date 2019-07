Wandern als Freizeitaktivität kommt zu Zeiten der Aufklärung in Mode. Seinen Durchbruch feiert das Wandern aber in der Romantik, in der die Sehnsucht nach Harmonie in der Natur in den Vordergrund rückt.



"Sehnsucht" ist auch der Titel eines Gedichts des Romantikers Joseph von Eichendorff – die darin vorkommenden Wandersleute illustrierte der Kunstmaler und Zeichner Theodor Hosemann 1875.