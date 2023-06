Der erste Sprung des Sohnes in den Pool, das Eis am Strand oder das Foto der kleinen Tochter mit dem süßen Katzenbaby auf dem Ferienhof - viele wollen die Daheimgebliebenen an ihren Urlaubs-Erlebnissen teilhaben lassen. Geht ja mit WhatsApp, Signal oder den sozialen Medien ganz einfach. Aber gerade da lauern auch Gefahren. Wie teilt man die Bilder seiner Kinder sicher mit den Liebsten, ohne die Kontrolle zu verlieren?

Von Louisa Heerde und Jörn Kießler



Wie umständlich war es früher, den Daheimgebliebenen einen Gruß aus dem Sommerurlaub zu schicken. Die richtige Postkarte aussuchen, Briefmarke kaufen, den Text schreiben und dann auch noch einen Briefkasten im Urlaubsort finden. Oft wurden die Karten erst am letzten Tag verfasst oder reisten jungfräulich im Koffer mit zurück in die Heimat.

Im Smartphone-Zeitalter ist das schon lange nicht mehr so. Mit dem Handy wird einfach ein Foto gemacht, ein kurzer Text dazu und Sekunden später ist die digitale Postkarte schon bei Oma und Opa angekommen. Wer will, kann die Grüße auch in einer Gruppe bei WhatsApp, Signal, Threema, Facebook und Co. verschicken und erreicht gleich alle Freunde und Verwandte in der Heimat auf einen Schlag. Oder man postet den malerischen Sonnenuntergang am Strand einfach direkt bei Instagram und macht dort alle Menschen, die einem auf dem sozialen Netzwerk folgen, neidisch.

Ein weiterer Vorteil: Statt eine Karte mit einem schönen aber unpersönlichen Foto vom Urlaubsort zu verschicken, bekommen die Nachbarn ein Selfie der Urlauber vor der Akropolis, der sportbegeisterte Bruder ein Bild vom Wasserskifahren und Oma und Opa ein Foto von den Enkeln, die am Strand spielen.

Kinderfotos sicher teilen - hier geht's direkt zu den Tutorials:

