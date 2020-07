Kizilhan hat selbst jesidische Wurzeln. Der Orientalist und Traumaexperte lebt schon seit seiner Kindheit in Deutschland. Er ist Leiter der Transkulturellen Psychosomatik an der Klinik am Vogelsang in Donaueschingen und lehrt an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen. Seit über 15 Jahren forscht er zu Fragen der psychosomatischen Rehabilitation und untersucht, inwiefern kulturelle Besonderheiten in der Psychotherapie Berücksichtigung finden müssen. Kizilhan leitete auch ein Sonderprogramm der Landesregierung Baden-Württemberg zur Aufnahme von jesidischen Terroropfern. Sein großes Ziel: Die moderne Psychotherapie im Nahen Osten zu etablieren und damit Hunderttausenden schwer traumatisierten Kindern, Frauen und Männern zu helfen.