Am Sonntag, 9. Juni, wählen die Menschen in Deutschland ihre Abgeordneten im Europäischen Parlament. Wie funktioniert die Europawahl? Welche Parteien und Kandidaten treten an? Und welche Rolle spielt das EU-Parlament in der Europäischen Union? Ein Überblick.

Von Jörn Seidel (Text), Dominik Adem Orlati und Alina Bilkis (Grafik)

Alle fünf Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger in der EU das Europäische Parlament. Es ist die einzige Wahl auf EU-Ebene, bei der sie direkt abstimmen können. Schon allein deshalb ist die Europawahl so wichtig für die fast 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union.

Die Macht des EU-Parlaments ist einerseits beschränkt. Andererseits geht ohne das Parlament in der EU fast nichts. Es nimmt Einfluss auf den EU-Haushalt, kontrolliert Kommission und Rat und wirkt bei den meisten europäischen Gesetzen mit. Ob in Andalusien, Lappland oder Nordrhein-Westfalen - was das Parlament beschließt, bekommen die Europäer in ihrem Alltag oft sehr konkret zu spüren.

In diesem Beitrag erklären wir, wie die Wahl zum Europäischen Parlament funktioniert und welche Rolle das Parlament im komplizierten System der Europäischen Union einnimmt.



Das erwartet Sie hier: 

🗳️ Termine der Wahl zum Europäischen Parlament

🗳️ Wie wird gewählt?

🗳️ Welche Parteien und Kandidaten stehen zur Wahl?

🗳️ Welche Spitzenkandidaten treten an?

🗳️ Wie arbeitet das Europäische Parlament?