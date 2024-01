Die Kölner Polizei gerät schnell in die Kritik. Sie war mit zu wenigen Kräften vor Ort und hatte das Geschehen über Stunden nicht im Griff. Dabei hätten in der Nacht noch Polizisten vom Land nachbeordert werden können.



Wichtige Details versickerten zudem: So sprach der Gruppenführer am Bahnhof in einem Telefonat mit dem Chef der Leitstelle von "bürgerkriegsähnlichen" Zuständen und 80, 90 Prozent Migranten. Diese Info wurde aber nicht in eine interne Polizeimeldung aufgenommen. In der Pressemitteilung am Neujahrsmorgen war zudem von einer "entspannten" Einsatzlage und "friedlichen" Feierlichkeiten die Rede.



Der Vorwurf der Vertuschung wird von der Polizei zurückgewiesen. Stattdessen ist von Kommunikationsfehlern die Rede. Das sagt auch die Bundespolizei. Sie war für die Sicherheit im Bahnhof zuständig und mit zu wenigen Beamten vor Ort. Das lag auch daran, dass viele Bundespolizisten wegen der Flüchtlingskrise an den Grenzen im Einsatz waren.