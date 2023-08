Es ist ein gruseliges Phänomen: Unsere Autorin leidet seit Jahren unter Schlafparalysen. Was es damit auf sich hat – und wer besonders anfällig dafür ist.

Von Berit Kalus (Text) und Dominik Adem Orlati (Illustrationen)



Ich kann mich nicht bewegen. Ich liege mit offenen Augen in einem knarrenden Hotelbett auf Rhodos und blicke in ein dämmriges Zimmer. Ich sehe meine Hand vor mir auf dem Kissen und versuche verzweifelt, sie zu rühren. Aber es tut sich nichts.

Nicht schon wieder, denke ich, bitte nicht. Ich bin gefangen in meinem eigenen Körper, will hier raus, muss hier raus. Mein Herz rast. Bleib ruhig, sage ich mir. Warte ab. Es bringt nichts: Die Angst schnürt mir die Luft ab.

Sekunden vergehen, Minuten vielleicht, bis sich mein Zeigefinger regt. Es ist vorbei. Ich blicke auf die Uhr, kurz nach fünf. Erleichtert schlafe ich wieder ein. Um wenig später wieder aufzuwachen. In Panik. Es geht von vorne los.

Vier Mal erlebe ich das in jener Nacht. Und irgendwann traue ich mich nicht mehr, wieder einzuschlafen.



Was sind Schlaf­paralysen?

Wach sein und sich nicht bewegen können – diese Vorstellung klingt erstmal absurd, ist aber für viele Menschen Realität. Seit ich Anfang 20 bin, erlebe ich das immer wieder. Manchmal drei bis vier Mal im Monat, manchmal mehrmals in der Woche oder sogar mehrmals in einer Nacht – und dann wieder wochenlang gar nicht. Was hat es damit auf sich? Bin ich die Einzige, der es so geht? Und muss ich zum Arzt?

So gruselig sich der Lähmungszustand auch anfühlt – eine Schlafparalyse ist ein für den Körper harmloses Phänomen. Dabei hängt man für eine kurze Zeit zwischen Schlaf und Wachsein fest: Während der Kopf schon wach ist und man alles um sich herum wahrnimmt, schläft der Körper noch.

Dieser Zustand kann wenige Sekunden oder aber auch mehrere Minuten dauern. Manchmal sind die Augen dabei geöffnet, manchmal sind sie geschlossen. Sobald die Schlafparalyse vorbei und der Körper vollständig wach ist, kann man sich wieder ganz normal bewegen. Das Phänomen tritt vor allem beim Aufwachen auf, seltener auch beim Einschlafen.



Wie kommt es zu Schlafparalysen?

Vereinfacht erklärt, läuft das etwa so: Während wir Menschen schlafen, durchlaufen wir mehrere Schlafphasen immer wieder. Den leichten Schlaf, die Tiefschlafphase und die sogenannte REM-Phase, die durch eine hohe Hirnaktivität gekennzeichnet ist und in der wir am intensivsten träumen.

Damit wir nicht aus Versehen im Schlaf um uns treten oder schlagen, wenn wir einen aufregenden Traum haben, setzt ein Schutzmechanismus ein: Unsere Muskeln verfallen in eine Art Lähmung. Wenn wir in dieser Schlafphase aufwachen, kann es passieren, dass das Bewusstsein zwar schon da ist, der Körper sich aber noch gelähmt anfühlt – das ist eine Schlafparalyse oder Schlaflähmung.

Schlafparalysen können entweder das Symptom einer Krankheit sein oder isoliert auftreten. Isolierte Schlafparalysen gelten für gewöhnlich nicht als Krankheit, sondern einfach als ein körperliches Phänomen.

Einige meiner Schlafparalysen sind schlimmer als andere. Es gibt Momente, da sehe ich im Augenwinkel eine fremde Gestalt in der Ecke meines Schlafzimmers stehen. Einen Mann? Schwer zu sagen. Die Gestalt ist nicht klar zu erkennen, versinkt im Schatten des Raumes. Bewegt sich nicht. Steht nur da. Groß, lauernd, bedrohlich.