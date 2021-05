Wann gibt man das Salz ins Kochwasser?

Je mehr Salz im Wasser ist, desto heißer wird es. Es siedet dann z.B. nicht bei 100 Grad, sondern erst bei 102 Grad – je nach Salzgehalt. Gleichzeitig sinkt durch die Salzzugabe die Wärmekapazität des Wassers. Salzwasser wird also schneller heiß. So könnte man meinen, dass das alles Zeit und Energie spart, weil ja auch durch die höhere Temperatur die Zutaten schneller gar werden. Im Alltag ist dieser zeitliche Vorteil aber kaum zu bemerken. Ob man das Salz also in das kalte oder heiße Wasser gibt, ist also im Grunde egal.