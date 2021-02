Dauerproblem Niedrigwasser

Alljährlich beeinträchtigt Niedrigwasser in trockenen Monaten die Schifffahrt auf dem Rhein. Beispielsweise ist 2003 der Rheinpegel in Düsseldorf (744) auf knapp 65 Zentimeter gesunken – damals ein historischer Tiefstand. Die absolute Wassertiefe betrug jedoch noch mehr als 2 Meter, was einen Güterverkehr mit wenig Ladung ermöglichte.