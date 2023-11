Wie sollte man mit rechtsextremen Inhalten umgehen?

Viele Eltern können sich nur schwer vorstellen, dass rassistische Memes und Sticker in den Gruppen-Chats ihrer Kinder geteilt werden. Was können sie tun, wenn es doch passiert? Wie können auch die Kinder und Jugendlichen selbst handeln? Das empfehlen Experten:

Verbündete suchen und widersprechen. Wer als Schülerin oder Schüler selbst Teil der Gruppe ist, sollte reagieren. Ja, es erfordert Mut und kostet Überwindung, in einer Gruppe als erster Mensch zu widersprechen. Da kann es helfen, sich vorher mit anderen abzusprechen, um mit dem Widerspruch nicht alleine zu sein, sagt Senem Roos von der Landesschüler*innenvertretung NRW: "Verbündete können in solchen Fällen echt einen Unterschied machen". So könnte das Signal, dass bestimmte Inhalte nicht willkommen sind, auch deutlicher werden.

Auch Patrick Fels von der Mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus findet es wichtig, sich mit anderen abzusprechen, etwa mit einer Klassensprecherin, einem Vertrauenslehrer, der Klassenlehrerin oder Eltern.

Den Kampf gegen Diskriminierung ständig zu führen, das kann anstrengend sein, weiß Roos aus eigener Erfahrung: "Da sind teilweise auch sehr extreme Diskussionen entstanden, die teilweise auch sehr respektlos gelaufen sind", sagt sie. Es sei daher auch wichtig, auf die eigenen Kraftreserven zu achten.

Lehrkräfte: Dialog suchen und aufklären. Wie genau die Reaktion von Lehrenden aussehen kann, wenn sie von rechtsextremen Inhalten in Chats erfahren, hängt sehr stark vom Einzelfall ab, sagt Patrick Fels. Passiert so etwas zum ersten Mal oder fällt der Schüler oder die Schülerin häufiger damit auf? Welche Bilder, Memes oder Sticker wurden geteilt und versendet? Gibt es Diskriminierung auch außerhalb des Chats?

Wichtig sei, dass ein Vorfall nicht in Vergessenheit gerate. Man müsse den Schülerinnen und Schülern vermitteln, was an den Inhalten problematisch sei und dass sich das nicht wiederholen dürfe, sagt Fels. Führe man lösungsorientierte Gespräche, könne man darauf bauen, "dass Lerneffekte einsetzen". Lehrkräfte sollten sich in der Situation immer an die Seite der Betroffenen stellen und sie unterstützen, dabei aber "auch die Unbeteiligten im Blick haben".

An den Schulen, die an der WDR-Umfrage teilgenommen haben, wird das auch überwiegend so gelebt: Der Großteil der Schulen setzt auf Einzelgespräche mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Eltern und ganzen Schulklassen.