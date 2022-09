Raubkunst in NRW - endlich Gerechtigkeit?

Bei den legendären Benin-Bronzen handelt es sich um Gedenkköpfe, Statuen und Schmuck aus dem Königreich Benin im heutigen Nigeria. Geraubt wurden sie 1897 bei einer sogenannten Strafexpedition der Briten und dann in der ganzen westlichen Welt verkauft. In deutschen Museen gibt es mehr als 1.200 Benin-Bronzen.

Ein Teil davon ist jetzt erstmals in einem neu eröffneten Flügel des Humboldtforums in Berlin zu sehen - als Leihgabe: Das Eigentum wurde kürzlich an Nigeria übertragen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Außenministerin Annalena Baerbock hatten im Juli eine Absichtserklärung über die Rückgabe von Bronzen in Deutschland an die Bundesrepublik Nigeria unterzeichnet.

Auch in NRW finden sich heute noch Benin-Bronzen, der größte Teil im Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln. Der Rat der Stadt Köln hatte dazu schon im Frühjahr erklärt, dass man die Bronzen zurückgeben wolle. Die Rahmenbedingungen, zum Beispiel die Frage, ob ein Teil der Kunstwerke weiterhin in Köln ausgestellt wird, klärt der Rat gemeinsam mit Nigeria.