Und es stockt nicht nur im Ruhrgebiet. Auf den anderen sechs geplanten Radschnellwegen ist noch keiner der insgesamt etwa 160 Kilometer befahrbar und wird es in den kommenden Jahren auch nicht sein. “Gerade beim Bau von Radschnellwegen, für die es in NRW ja seit zehn Jahren schon Planungen gibt, haben wir festgestellt, dass da in den letzten Jahren wenig bis sehr wenig vorangegangen ist”, sagt auch Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne). Man versuche dieses Jahr aber den Ausbau der Fahrradinfrastruktur in NRW voranzutreiben, so der Minister im Gespräch mit dem WDR.

Am vielversprechendsten ist laut dem Verkehrsministerium derzeit der RS5, der von Neuss über Düsseldorf nach Langenfeld führen soll. Der 2,5 Kilometer lange Abschnitt in Neuss soll 2024 noch in Bau gehen und bis zur Landesgartenschau 2026 fertig werden. Alle anderen Radschnellwege werden bestenfalls ab 2025 in Teilen befahrbar sein. Der RS2 im Westmünsterland ist laut Verkehrsministeriums frühestens ab 2040 fertig.