Fördern, ohne zu fordern: Wann sollten Eltern ihre Kinder ans Programmieren heranführen?

Workshops wie im Dortmunder U gibt es in vielen Städten. Mit geringem Aufwand können Eltern für ihren Nachwuchs entsprechende Kurse finden. Eine Frage, die viele Mütter und Väter sich in diesem Zusammenhang stellen: Ab wann und in welcher Form sollte man seine Kinder an das Programmieren heranführen?

"Empfohlen wird es für Kinder ab Vorschulalter sowie in der ersten und zweiten Klasse", sagt die Entwicklerin Patrica Ennenbach. Es würde aber nicht schaden, auch schon jüngeren Kindern die grundlegenden Konzepte zu zeigen, die das Programmieren ausmachen, um so herauszufinden, ob beim Kind Interesse daran besteht.

Die Programmier-Expertin macht immer wieder die Erfahrung, dass der Zeitpunkt, wann Kinder das erste Mal mit dem Thema in Kontakt kommen, sehr stark mit dem Elternhaus zusammenhängt. "Zum Beispiel, wenn Vater oder Mutter selbst in der IT-Branche arbeiten", sagt Ennenbach. In diesen Familien setzen sich die Eltern häufiger mit ihrem Kind hin und gehen mit ihm gemeinsam erste Schritte am Computer oder Tablet. In Familien, in denen weder Vater noch Mutter in diesem Bereich tätig sind, passiert das seltener.

Eine andere Herausforderung sieht Ennenbach darin, dass in vielen Elternhäusern eher Jungen an die Themen Technik, Computer und Programmieren herangeführt werden: "Einfach weil die Eltern denken, dass das was für ihren Jungen ist." Mädchen seien im Nachteil, wenn ihnen die Möglichkeit gar nicht geboten wird.