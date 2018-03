Pleitgen 80

Berufung zum Chefredakteur

In den USA wechselte Pleitgen 1987 nach New York, wo er das ARD-Studio leitet. Doch schon ein Jahr später wurde er vom damaligen WDR-Intendanten Friedrich Nowottny zurück nach Köln gerufen und zum Chefredakteur befördert.



"Das war gewissermaßen die Krönung meiner journalistischen Laufbahn", erinnert sich Pleitgen. "Hier war ich Manager und Journalist zugleich in einer unglaublich aufregenden Zeit, in der sich die Welt völlig veränderte."



So konnte Pleitgen 1989 zum Beispiel den Staatsratsvorsitzenden der DDR, Egon Krenz, interviewen.