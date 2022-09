Pascal (Name von der Redaktion geändert) hat eine eindeutige Antwort auf diese Frage: "Ja, die haben viele Sachen öfters mal dabei", sagt der 19-Jährige im Gespräch mit dem WDR. "Manchmal einen Schlagring oder Schlagstock oder irgendwas."

Pascal selbst gehörte früher auch zu diesen Jugendlichen. Schon mit zehn oder elf Jahren habe er ein Messer mitgenommen, wenn er unterwegs war, erzählt er. "Für die Sicherheit. Für mich selbst." Damit er sich im Notfall habe wehren können.

Heute sei das aber nicht mehr so, versichert der 19-Jährige. Mittlerweile bereue er diese Zeit. Denn an einem Abend habe er das Messer nicht nur dabei gehabt. Er habe das Messer auch eingesetzt, so Pascal.