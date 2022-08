Mein Glücksmoment in dieser Zeit

Im Hier und Jetzt landen

Seit 2015 überkommt Verena ab und an die Angst. “Das hat mit den Berichten von Terroranschlägen in Europa angefangen”, sagt sie. “Seitdem hab ich so ziemlich jedes Thema durch, worüber man sich den Kopf zerbrechen kann". Der 30-jährigen Grundschulreferendarin ist es inzwischen besonders wichtig, schlechten Nachrichten nicht zu viel Raum zu geben.

Mir hilft das dann total, mich an die Scheibe zu setzen und einfach meine Hände in den Ton zu stecken. Ich komme dann im Moment an und konzentriere mich auf das, was ich tue. Und das tut gut! Dann werde ich aus den Zukunftsszenarien rausgezogen und lande wieder im Hier und Jetzt.

In Düsseldorf hat Verena einen Töpferkurs besucht - und sich schlagartig in das Kunsthandwerk verliebt. Kurze Zeit später ist eine Töpferscheibe im Gäste-WC ihrer Eltern in Velbert eingezogen. In der Küche hängen ihre Tassen an Haken, sodass ihr Markenzeichen am Tassenboden zu sehen ist: eine Libelle. “Mich macht es richtig glücklich, mir zu überlegen, welches Gefäß ich herstellen möchte, welchen Ton ich nehmen möchte, welche Glasur”, schwärmt sie - und nimmt noch einen Schluck Tee aus der selbstgetöpferten Tasse.

