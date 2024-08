Auswirkungen auf die rechte Szene in NRW

Im Gegensatz zur Zusammenarbeit im Bundesrat wirken sich die Ergebnisse anderer Landtagswahlen nicht auf NRW aus - zumindest nicht direkt und unmittelbar. Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky erwartet aber einen gewissen "Dominoeffekt" und erklärt: "Wenn in einem Bundesland eine rechtspopulistische Partei mit an die Regierung käme - und das ist ja in Thüringen und Sachsen durchaus im Bereich des Möglichen - dann führt das zur weiteren Legitimierung einer solchen Partei. Und damit auch zur Möglichkeit der Bildung einer solchen Koalitionen anderswo." Die AfD wäre grundsätzlich weit weniger Außenseiter, wenn sie irgendwo mit an der Regierung wäre oder eine Minderheitsregierung tolerieren würde.

Und welche Auswirkungen hätte das dann auf Nordrhein-Westfalen? "Das hat für NRW erstmal gar keine Auswirkungen", glaubt Lewandowsky. Allerdings könnte die AfD dann mittelfristig auch in NRW für Wähler attraktiver werden, wenn sie in anderen Ländern an der Regierung beteiligt wird - auch wenn die CDU in NRW das hier noch konsequent ausschließt. "So kann sich das Ganze verstetigen und am Ende auch in Nordrhein-Westfalen sich die Frage stellen: Wie stark wird die AfD eigentlich noch?" meint Marcel Lewandowsky.