Fischfans brauchen jetzt starke Nerven:

Immer wieder werden in Fisch problematische Inhaltsstoffe gefunden.

Labortests haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass Fisch aus Zuchtfarmen Mastbeschleuniger, synthetische Farbstoffe und Antibiotikarückstände enthalten kann. Auch krebseerregende Naturstoffe wurde in Tieren aus Aquakulturen nachgewiesen. Hier ist zudem das Konservierungsmittel Ethoxyquin ein Thema. Es wird dem Fischfutter zugefügt, damit es nicht so schnell verdirbt. Fressen die Fische diesen Stoff, lagert er sich im Fleisch ab und gelangt so auf unsere Teller. Da Ethoxyquin krebserregend sein soll, kritisieren Verbraucherschützer den Einsatz des Konservierungsstoffes scharf.



Seefisch kann mit Kunststoffen, Schwermetallen wie Quecksilber und toxischen Chemikalien belastet sein, die mit Krebserkrankungen und Störungen des Nervensystems in Verbindung gebracht werden. Das trübt den Appetit auf Fisch. Aber: Experten geben dennoch Entwarnung! In Deutschland wird Speisefisch engmaschig kontrolliert. Die Behörden sind der Meinung, dass die gesundheitlichen Vorteile des Fischverzehrs deutlich überwiegen. Sobald Grenzwerte für gefährliche Substanzen erreicht werden, greift die Lebensmittelüberwachung ein.



Keime & Co.

Unverarbeitete oder kaltgeräucherte Fischereierzeugnisse wie zum Beispiel Räucherlachs gehören EU-weit zu den Lebensmitteln, die am häufigsten mit Listerien belastet sind. Diese Bakterien können zur Listerose führen, einer lebensmittelbedingten Infektionskrankheit. Die ist besonders gefährlich für Schwangere, die besser keinen rohen Fisch essen sollten.

Manchmal sind auch Fadenwürmer ein Problem bei Lachs, man nennt sie auch Nematoden. Dieser Parasit wird in seltenen Fällen noch im Wildlachsfilet gefunden. Das Risiko ist gering, denn die Fische werden nach dem Fangen normalerweise sofort schockgefroren, die Würmer überleben das nicht. Dennoch gilt besonders für Risikogruppen wie Schwangere, Kinder und Senioren: Fisch immer gut durchbraten.