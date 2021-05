Ein europäischer Gagarin

Auch Igor Sacharow-Ross – hier in seinem Atelier in Köln – ist in der "Schamanen"-Ausstellung vertreten: mit einer raumsprengenden Installation aus Holz, Grafit und seinem Lieblingsmaterial: Carbon.

Sacharow-Ross lernte Beuys 1981 in München kennen: eine Station nach seiner Ausbürgerung unter Breschnew. Spontan habe er ausgerufen: "Joseph, du bist unser europäischer Gagarin!" Weil er wie der erste Mensch im All einen Horizont durchbrochen habe.

Beuys kam gerade aus Polen, wo er mit Arbeiterführer Lech Walesa gesprochen hatte. "Breschnew muss ich auch mal besuchen und am Kinn kraulen", habe er geschmunzelt. "Und ihm sagen, dass die Russen meine Schwestern und Brüder sind."

"Lächeln und Kraft" sei Beuys für ihn gewesen.

Einmal habe er Beuys eine russische Zeitschrift gezeigt, in der beide Künstler zufällig einen Beitrag hatten. "Da haben wir mit Farbe und Schellack ein gemeinsames Kunstwerk draus gemacht." Heute gehört es seiner Tochter.