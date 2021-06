Aus Geschäften Wohnraum machen

Neue Ladenkonzepte, Umnutzung für Kultur und Bildung, attraktive Aufenthaltsorte – das ist noch nicht alles, sagt Barbara Possinke, Architektin aus Düsseldorf. Ihr Büro arbeitet an städtischen Projekten in ganz Deutschland, die eines eint: Fürs Wohnen muss in der künftigen Innenstadt auch Platz sein, damit es hier nach Geschäftsschluss Leben gibt.

Possinke berichtet, dass sie in mehreren Innenstädten in NRW Geschäftsraum zu Wohnraum umgestalten wird: Vor allem in mehrgeschossigen Warenhäusern oder Shoppingcentern sollen in oberen Etagen Wohnungen entstehen. Konkrete Städtenamen nennt sie nicht, die Verhandlungen laufen noch.

Stadtforscherin Marion Klemme kennt die Prozesse. Das könne dauern, sagt sie: „Nicht jedes Gewerbegebäude kann man mal eben in ein Wohnhaus umbauen, das ist baulich aufwendig, und kann auch rechtlich aufwendig sein."