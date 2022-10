Im Gegensatz zu Wind- oder Solarparks braucht Geothermie keine großen Flächen. Aus diesem Grund können auch Städte ohne viel Raum erschlossen werden, sofern ihr Untergrund für die Förderung geeignet ist. Mitten in München versorgt das Heizkraftwerk Süd beispielsweise rund 80.000 Einwohner mit Wärme aus tiefer Geothermie- über bereits vorhandene Infrastruktur wie das Fernwärmenetz.

Die Voraussetzungen für die oberflächennahe Geothermie: "Man muss den Untergrund kennen - also beispielsweise wissen, wo Wasserleitungen herlaufen", sagt Geowissenschaftlerin Susanne Benz. "Und man braucht Platz im Boden." In Großstädten wie Köln könnte das schwierig werden, weil dort bereits viel Infrastruktur im Untergrund vorhanden ist, zum Beispiel U-Bahn-Strecken.

Deshalb ist es bislang einfacher, in Vororten die Wärme aus dem Untergrund zu nutzen. "In Vororten ist es im Boden zwar meist nicht so warm wie in der Stadt - statt 18 Grad hat man hier eher 14", erläutert Benz. Allerdings: In der Innenstadt ist auch der absolute Wärmebedarf höher. "In Vororten müssen dagegen weniger Menschen versorgt werden - man kann also alle bedienen und muss niemanden vorziehen." Zumal in Vororten eher neu gebaut wird als in Innenstädten. "Bei einem Neubau ist es am einfachsten, die Infrastruktur für Geothermie zu schaffen."

Doch es gibt auch Regionen in NRW, in denen eine geothermische Versorgung nicht möglich ist. "Man muss an das Grundwasser natürlich herankommen", sagt Susanne Benz. "Das funktioniert, wenn mein Haus auf sandigem oder lehmigem Boden steht - aber nicht auf Fels." Während das Konzept also beispielsweise vom Ruhrgebiet bis Münster genutzt werden kann, könnten Menschen im Bergischen Land ihre Häuser eher nicht mit oberflächennaher Geothermie heizen.