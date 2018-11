Hörstolpersteine - 80 Jahre Reichspogromnacht

HÖRSTOLPERSTEINE IN WDR 5 UND COSMO

Der Künstler Gunter Demnig verlegt Gedenktafeln aus Messing. Darauf steht: "HIER WOHNTE...", dann folgt der Name eines Menschen. Ein Mensch, der in der Zeit des Nationalsozialismus verschleppt und zumeist ermordert worden ist.



"Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist", so zitiert der Künstler den Talmud. Die Intention hinter seinen Stolpersteinen: Die Erinnerung bewahren.



Heute, 80 Jahre, nachdem in der Reichspogromnacht des 9. November 1938 brutale Schlägerbanden durch die Städte zogen, Menschen jagten und töteten, greifen wir diese Erinnerungen auf. Wir machen sie mit jungen Menschen aus NRW hörbar. Und wir fragen uns: Was sagen die Erinnerungen uns für die heutige Zeit?





