Wenn Kinder kommen und sich das angucken, da geht mir das Herz auf.

Wo im Sommer ein Swimmingpool steht, steht jetzt eine zweieinhalb mal drei Meter große Modelleisenbahn. Die hat der Duisburger Axel Köhni (64) in seinem Garten aufgebaut. Um rechtzeitig vor Weihnachten fertig zu werden, hat er schon im Sommer damit angefangen. "Mich fasziniert das Basteln, dran arbeiten, gestalten. Dass die Züge fahren ist nebensächlich. Gestalten ist das, was mich so fasziniert."

Seinem Hobby geht er schon seit mehr als 30 Jahren nach. Damals noch im Eisenbahnverein. Zwischenzeitlich hatte er aber seine ganzen Eisenbahnen in Kartons verstaut. Die Geburt seines Enkels Lenny vor drei Jahren entfacht wieder die Begeisterung fürs Basteln. Seitdem bastelt er wieder jedes Jahr an der "Eisenbahn Winterwelt". Damit erfüllt er seinem Enkel und sich selbst einen großen Traum. Kein Wunder, dass Enkel Lenny ihn immer nur "Opa Tut Tut" nennt.