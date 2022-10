Aber schon in der Frühphase der Erforschung werden Medikamente oft nur an jungen männlichen Tieren getestet. Substanzen, die vor allem bei Frauen wirksam werden, können so nicht gefunden werden, kritisiert Vera Regitz-Zagrosek:

"Wir müssen die biologischen Unterschiede sehr breit akzeptieren und das muss in der Lehre und in der Forschung kommuniziert werden. Das fängt damit an, dass man in Tierexperimenten wahrnehmen muss, dass weibliche Mäuse einen Herzinfarkt anders überleben als männliche Mäuse, nämlich eigentlich besser. Dass Suchtverhalten, depressives Verhalten bei männlichen und weiblichen Mäusen unterschiedlich ist. Dass sich zum Beispiel in der Blutzuckerregulation schon auf Organebene in ganz grundlegenden Regelkreisen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Individuen finden. Und dass wir diese oder ähnliche Unterschiede dann auch bei unseren Patientinnen und Patienten finden."

Gerade in Regitz-Zagroseks Fachgebiet der Kardiologie zeigt sich sehr deutlich, warum es Gendermedizin braucht. Fast jeder kann aus dem Stehgreif die Symptome eines Herzinfarktes beschreiben: Heftiges Stechen in der Brust? Atemnot? Besser schnell den Rettungsdienst anrufen! Doch das sind die klassischen Symptome eines Herzinfarktes bei einem Mann. Bei Frauen werden die oft lebensgefährlichen Infarkte dagegen eher von "typisch weiblichen" Symptomen wie Oberbauchschmerzen, Übelkeit oder Schweißausbruch begleitet. Wer denkt da sofort an einen Herzanfall?

Die bei Frauen anderen Symptome standen lange Zeit nicht in den Lehrbüchern. Dabei sind Herzinfarkte keine typische Männerkrankheit. Zwar erleiden Männer häufiger einen Infarkt, für Frauen ist aber das Risiko größer, an einem Infarkt zu sterben.