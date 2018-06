Tödliche Medikamente

Weltweite Warnung

Die Forscher melden beide Fälschungen an die Weltgesundheitsorganisation. Beide Antibiotika stehen auf der WHO-Liste der essentiellen Medikamente. Die WHO reagiert sofort und veröffentlicht eine weltweite Warnung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden Fälschungen in großer Stückzahl hergestellt und weit verbreitet wurden, nicht nur in Kamerun. Gleichzeitig kooperiert die WHO mit Interpol und setzt die Suche nach den Urhebern in Gang.