Corona-Test zunächst negativ

Auch im März 2020, als Rudi Lempik wie schon so oft mit Freunden in Ischgl zum Skifahren ist. Kurz zuvor waren die ersten Corona-Fälle im Kreis Heinsberg bekannt geworden. "Daher war mir nicht so wohl mit ihm in Ischgl", sagt seine Lebensgefährtin, die damals nicht mitkommt. Stattdessen bittet Dörte Sittig ihren Freund am Telefon mehrfach, wieder nach Hause zu kommen. "Aber wir dachten: 'Was soll uns schon passieren? Wir sind gesund.'", sagt Wolfgang Brands, der auch zu der Skitruppe gehört.

Trotzdem reisen sie dann doch einen Tag früher ab als geplant. Zurück in Pulheim entwickelt Rudi Lempik Symptome, obwohl sein Corona-Test zunächst negativ ist. Es geht ihm immer schlechter. Ende März wird der 52-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Diagnose: Covid-19. Schon zwei Tage später ist sein Zustand so kritisch, dass er in ein künstliches Koma versetzt wird. Mehr als drei Wochen kämpft Rudi Lempik noch gegen das Virus an. Vergebens. Am 16. April stirbt Rudolf Lempik.

Bis zu diesem Tag sind in Nordrhein-Westfalen 962 Menschen in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.