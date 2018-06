Fußball-WM und Terror-Gefahr

2015 lief Gulmorod Khalimow, ehemaliger Chef des tadschikischen Geheimdienstes, zu den Dschihadisten über. Jetzt wirbt er im Netz um junge Rekruten:



"Ich wende mich an die Brüder in Russland. Was macht ihr da? Ihr arbeitet für Ungläubige, sorgt dafür, dass sie ein schönes Leben haben. Was macht ihr da? Für sie seid ihr Schwarzköpfe. Nichts mehr.

Entscheidet Euch lieber für den Dschihad, kommt zum Islamischen Staat."