Vavunettha, 26 : „Hanau hat mein Sicherheitsgefühl nachhaltig geprägt“

Vavunettha, 26, ist Musikerin aus Köln. Das Attentat in Hanau baut sie immer wieder in ihre Songtexte ein. Ihr Lied “Asche & Staub” hat sie zuletzt auf einer Kundgebung in Hanau gespielt.

„Hanau hat mein Sicherheitsgefühl sehr nachhaltig geprägt. Ich glaube einfach, in der Auseinandersetzung mit meiner Identität und meiner Zugehörigkeit zu Deutschland spielt das irgendwie eine sehr große Rolle. In öffentlichen Räumen habe ich mittlerweile viel mehr Angst. An Orten mit vielen migrantischen Menschen denke ich mir immer ‚Vielleicht wird das jetzt zur nächsten Zielscheibe.‘

Ich mache mir sehr viele Gedanken. Egal wo ich bin, wenn viele Menschen irgendwo sind, guck ich auch erstmal, welche Leute da sind. Dann denke ich mir, wie viele von den Leuten rassistisch sind oder rechtes Gedankengut in sich tragen.

Ich bin viel aufmerksamer, was mein Umfeld angeht, aber dadurch fällt es mir einfach schwer, große Veranstaltungen einfach zu genießen.

Hanau war wie eine Zäsur und ich habe das Gefühl, seitdem ist ganz vieles anders.

Aktuell habe ich gar nicht mehr so viel Angst um mich selbst, weil ich auch weiß, was für ein Privileg ich zum Beispiel durch meine Staatsbürgerschaft habe. Es ist vielmehr die Angst um andere Menschen, die vielleicht durch bestimmte Faktoren, wie eine Sprachbarriere und so weiter, viel mehr Situationen ausgesetzt sind, in denen sie sich selbst nicht raushelfen können.

Hanau hat bei mir ausgelöst, dass ich aktiver sein möchte, dagegen anzukämpfen, dass sowas nicht nochmal passiert. Mittlerweile gestehe ich mir ein: Die Wut, die ich seitdem fühle, ist berechtigt und es gibt einen Grund, warum sie da ist. Ich habe nicht mehr Angst, dass ich die Mehrheitsgesellschaft damit verschrecke, dass ich wütend bin oder denke, ich darf das nicht fühlen. Ich muss das irgendwie fühlen und ich glaube, das ist dann auch ja ein Aspekt von Widerstand.

In letzter Zeit hatte ich keinen positiven Ausblick auf die Zukunft. Irgendwann war ich aber an dem Punkt der Verzweiflung, wo ich realisiert habe, auch wenn das Schlimmste eintritt, müssen wir halt schauen, wie wir dann weitermachen. Also egal, was für ein Ergebnis uns jetzt auch erwartet bei den Wahlen, wir müssen halt irgendwie da nochmal rauskommen. Was mir aber Hoffnung gibt, sind die jungen Menschen, die sich organisieren, die viel für uns alle tun und in Form von Kunst oder Redebeiträgen, wie sie auf Hanau und generell die Missstände bei uns aufmerksam machen und wir, die einfach weiter kämpfen. Solange Jugendliche nicht müde werden zu kämpfen, möchte ich das auch nicht.“