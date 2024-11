„Dann such ich dir einen aus“

Er, sagt Anna, „hat uns gesagt, dass er uns 3 Bilder geben wird, davon darf ich mir einen Mann aussuchen. Und meine Schwester hat damals noch gefragt, ja Papa, was wenn mir einer nicht gefällt, und dann hat er gesagt: Ja dann such ich dir einen aus. Also er wurde dann auch aggressiv wegen dieser Frage“. Kennenlernen, so die Idee ihres Vaters, würden sie den Mann erst am Tag an der Hochzeit.

Anna macht das Angst, umso älter sie wird. Sie will diese Männer nicht, flirtet hier, schwärmt für Jungs. Irgendwann versteht sie, dass die Idee ihres Vaters kein Spaß ist, sondern sehr ernst. Als er dann auch ihre Schwester schlägt, ist das für sie zu viel.