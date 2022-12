Snapchat - die wichtigsten Infos

Snapchat präsentiert sich als Chat-Plattform für Menschen, die sich auch im echten Leben kennen. Teenies können dort aber auch Inhalte von Fremden sehen: in den öffentlichen Storys und in den TikTok-ähnlichen Spotlights zum Beispiel. In der Snap Map liefert Snapchat sogar Informationen zum Standort und zur Uhrzeit des Posts. Wer bei der Registrierung ein Alter unter 13 Jahren angibt, wird abgewiesen. Trotzdem nutzen viele Kinder und Teenager die Plattform.

Immerhin: Um die Privatsphäre von Kindern und Jugendlichen zu schützen, haben minderjährige Accounts nicht alle Funktionen. Wenn Teenager zum Beispiel die Snap Map nutzen, sehen nur Freundinnen und Freunde ihre Snaps und Standorte. Noch privater wird der Account mit den entsprechenden Einstellungen unter "Datenschutzkontrolle". Damit Eltern besser nachvollziehen können, wer in der Kontaktliste des Kindes ist, gibt es dort außerdem das Family Center. Eltern können ihren Snapchat-Account mit dem des Kindes verknüpfen - und so sehen, wer in der Freundesliste des Kindes ist.