Am Morgen des 16. Mai 1940 umstellen Polizei, SS und Wehrmacht das „Zigeunerlager“ im Kölner Stadtteil Bickendorf. Dort waren fünf Jahre zuvor alle Sinti und Roma der Umgebung , die in Wohnwagen lebten, eingepfercht worden. Unter ihnen sind damals auch die Angehörigen von Markus Reinhardt. Er ist Geiger in Köln und hat ein eigenes Ensemble. Seine Musiker-Familie gehört zu den Sinti, die schon seit dem Mittelalter in Deutschland ansässig sind. Für sie und viele andere Sinti- und Roma-Familien hat der Künstler Gunter Demnig am 16. Dezember 1992 in Köln seinen ersten Stolperstein verlegt.

Den Schrecken lange verdrängt

Das Gespräch mit Markus Reinhardt findet im EL-DE-Haus statt, benannt nach seinem Erbauer Leopold Dahmen. In diesem Gebäude war früher die Kölner Gestapo-Zentrale, heute ist darin das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln untergebracht. In der Dauerausstellung sind erkennungsdienstliche Fotos und NS-Akten von Karl Josef Reinhardt zu sehen, dem Großvater von Markus Reinhardt. Er habe die Schrecken seiner Familiengeschichte lange verdrängt, sagt der 64-jährige Violinist. „Letzten Endes musste ich mich auch schützen.“