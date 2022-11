"Wir haben ganz viele positive Nachrichten bekommen von unseren Mietern. Was jetzt möglich ist, was jetzt leichter ist. Ob es für den Kindergeburtstag ist oder für die Weihnachtsgeschenke. Das war ein großartiges Gefühl." Ein so gutes Gefühl, dass Norbert Fentker hier nicht aufhören möchte. Um seine 22 Mietparteien zum Energiesparen zu bewegen, hat er sich schon etwas Neues überlegt: "Alles, was sie an Energie einsparen, werde ich verdoppeln." Wer also im Vergleich zum Vorjahr Energie einspart, kriegt von Norbert Fentker die Rückerstattung doppelt ausgezahlt.

Seit Norbert Fentker damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, steht sein Telefon nicht mehr still. "Wildfremde Leute haben hier angerufen und sich bedankt – eine Frau aus dem Sauerland hat mir sogar ein Bild gemalt." Selbst die Landesarmutskonferenz lobt den Vermieter, erzählt er stolz. Dass seine Initiative so positiv ankommt, macht ihm Hoffnung: "Ich möchte, dass möglichst viele Vermieter das sehen – und diesen Schritt nachmachen."

Energiesparen – was Mieter von ihren Vermietern verlangen können | WDR.de