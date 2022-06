Aber: Die Preise stiegen schon vor dem Krieg

Schon im vergangenen Jahr, als noch keine Rede vom Krieg war, haben die Preise bereits vielen Menschen in NRW Sorgen bereitet. Das zeigt eine WDR-Umfrage von Oktober: 70 Prozent der über 1.000 Befragten sorgten sich wegen der Teuerungen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Inflation die 4-Prozent-Marke überschritten. Warum? "Wir hatten viele Verwerfungen, die ihre Ursache in Corona-Lockdowns haben", sagt Michael Berlemann. Er ist Direktor am Hamburger Institut für Wirtschaftsforschung. Diese Verwerfungen nahmen schon mit dem ersten Lockdown 2020 ihren Anfang.

Viele Unternehmen konnten in dieser Zeit wenig oder gar nicht produzieren. Und brauchten daher weniger Energie. Die Nachfrage nach den Rohstoffen sank - und damit auch die Preise. Deshalb lohnten sich Fördermöglichkeiten - wie beispielsweise Fracking beim Gas - nicht mehr und wurden vorerst auf Eis gelegt.

Knappes Angebot und hohe Nachfrage

Als der Lockdown dann vorbei war, erholte sich die Wirtschaft schnell. Und der Bedarf an Energie stieg sprunghaft an. Aber die Energieförderung konnte so schnell, in so großem Umfang, nicht hochgefahren werden. Eine hohe Nachfrage traf nun also auf ein knappes Angebot - die Preise stiegen.

Lockdowns sind seither immer wieder ein Problem. Unter anderem, weil sie die Lieferketten zwischen verschiedenen Teilen der Erde unterbrechen. Auch das verknappt das Energie-Angebot, beispielsweise von Öl. Das wird überwiegend verschifft. Doch wenn in einem Hafen gerade die Arbeit wegen eines Lockdowns ruht, können die Schiffe nicht be- und wieder entladen werden. Sie liegen still.