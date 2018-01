Der Krater von Köln

19.06.2011 Das neue Stadtarchiv

Das Stadtarchiv wird nicht am alten Standort an der Kölner Severinstraße wieder aufgebaut. Stattdessen soll es in etwas größerer Entfernung vom Stadtzentrum im Stadtteil Neustadt-Süd realisiert werden. Den Architektur-Wettbewerb hierfür konnte ein Darmstädter Architektenbüros für sich entscheiden. Das neue Archiv soll das sicherste und modernste in ganz Europa werden.