Lebensqualität statt Rendite: Der Dorfladen von Thier

Die meisten Supermärkte oder Discounter brauchen mindestens 5.000 Menschen in ihrer direkten Umgebung, damit sich der Betrieb wirtschaftlich lohnt. „Wenn die Umsatzerwartung nicht gegeben ist, ist es aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar, wenn Supermärkte kein Lebensmittelgeschäft in einer ländlichen Region mit kleinem Einzugsgebiet eröffnen“, sagt Franz-Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands des deutschen Lebensmittelhandels. „Das kann man von einem Wirtschaftsunternehmen nicht verlangen.“

In Thier leben viel zu wenige Menschen für ein klassisches Lebensmittelgeschäft. Doch einen Ort ohne Nahversorger – und sozialen Treffpunkt –, das wollten die Dorfbewohner nicht hinnehmen. Bis Ende Oktober 2013 zeichneten die 170 Genossen der Dorfladen Thier e.G. Anteile im Wert von 50.200 Euro und bildeten damit den finanziellen Rahmen, in dem das Projekt in die Tat umgesetzt werden konnte.

In der Theorie funktioniert das Genossenschaftsmodell in Thier und hunderten anderen Dorfläden in Deutschland so: Anwohner oder Unterstützer bringen das Startkapital aus ihrer eigenen Tasche auf. Dafür dürfen sie bei Entscheidungen mitreden und bekommen je nach Zahl ihrer Anteile auch einen Teil des Gewinns.

In der Praxis kommt es aber eher selten zu einer Auszahlung, sagt Günter Lühning, der die Dorfladen-Bundesvereinigung leitet und selbst einen genossenschaftlich organisierten Laden in Niedersachsen betreibt: „Unser Dorfladen existiert seit 2001. Die Mitglieder haben über 150.000 Euro an Eigenkapital investiert. Da hat noch nie jemand eine Rendite erhalten oder auch nur verlangt. Was es an Rendite für die Kapitalgeber gibt, ist die Lebensqualität, vor Ort einkaufen zu können.“