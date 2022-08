Olena, bittet die Welt um Unterstützung

Olena Selenska ist die First Lady der Ukraine. Man kann aber auch sagen, sie ist die Frau hinter Wolodymyr Selenskyj. Und das nicht erst seitdem er der ukrainische Präsident ist. Als man Selenskyj noch als Entertainer kannte. arbeitete sie als Autorin in einer der Satire-Shows, in denen er auftrat. Gemeinsam hat das Ehepaar zwei Kinder, neun und 18 Jahre alt.

Schon als Selenskyj Ende 2018 seine Kandidatur als Präsident bekannt gab, soll seine Frau Olena nicht begeistert gewesen sein. Seit dem Beginn des Krieges vor sechs Monaten hat sich ihr Leben komplett geändert.

Während sich ihr Mann seitdem fast jeden Tag mit Videobotschaften an die ukrainische Bevölkerung wendet, verschwanden Olena und die Kinder erst einmal von der Bildfläche - aus Sicherheitsgründen. Monatelang konnten die Kinder ihren Vater nicht sehen. Am Anfang war selbst telefonieren zu gefährlich.

Doch mehr und mehr kam Olena Selenska zurück in die Öffentlichkeit und wurde zu einer Botschafterin, die für ihr Land kämpft. Im Juli tat sie das als erste Frau eines Staatsoberhaupts, die vor dem US-Kongress sprechen durfte.

Diese Chance nutzte sie, um den Abgeordneten und der Welt in Erinnerung zu rufen, welche grausamen Schicksale die Menschen in der Ukraine erleiden müssen, seit Russland vor einem halben Jahr in das Nachbarland einfiel. Dafür erzählte sie die Geschichte der vierjährigen Lisa aus Winnyzja.