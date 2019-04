Viele Millionen Eier sind betroffen.

Der Skandal im Sommer 2017 hat einen Nachfrageboom bei regionalen Eiererzeugern ausgelöst. Auch konnten die Lieferanten von Bio-Eiern den Bedarf kaum decken, viele Regale blieben tagelang leer. Bis Weihnachten 2017, so schätzt die Branche, wird der Engpass noch dauern. Die Ställe in den Niederlanden müssen komplett neu besetzt werden.



Auch andere Lebensmittel betroffen

Anfang Oktober wird klar: Belastete Eier sind auch zu anderen Lebensmitteln verarbeitet worden. Backwaren, Eierlikör, Fertiggerichte, sie alle können betroffen sein. Einige Produkte haben einen Gehalt an Fipronil, der über dem zulässigen Rückstandshöchstgehalt liegt.



Was tut die Politik?

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirschaft steht derzeit wegen mutmaßlicher Untätigkeit scharf in der Kritik. Bundesminister Christian Schmidt erklärt hingegen, dass die Lebensmittelkontrollbehörden der Länder zuständig seien.



Die EU hat generell beschlossen, dass die Kommunikation in solchen Fällen künftig schneller und lückenloser erfolgen soll. Deutschland will gemeinsam mit anderen Ländern einen Sicherheitsbeauftragten einstellen. Härtere Strafen in Zusammenhang mit solch illegalen Machenschaften wurden hingegen von der EU nicht beschlossen. Hier müssen die einzelnen Staaten selbst aktiv werden.