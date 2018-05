Wie es um unseren Datenschutz steht - von Zlatko Buzaljko

Vollbild

Die Datenschutz-Grundverordnung misst unserer Privatsphäre wieder höhere Bedeutung zu. Dies zeigen nicht nur die gestärkten Verbraucherrechte, sondern auch die deutlich erhöhten Strafen bei Verstößen.



Noch löst die DSGVO bei Datenverarbeitern Verunsicherung aus. Zugegebenermaßen ist die Verordnung umfangreich und Passagen sind zum Teil umständlich oder unpräzise formuliert. Die Klärung von offenen Fragen wird in den kommenden Jahren die Aufgabe der Rechtsprechung sein. Doch Gesetze werden regelmäßig erlassen und müssen dann ausgelegt werden – kein ungewöhnlicher Prozess also.

Die Überforderung vieler Unternehmen zeugt allerdings auch vom eher laschen Umgang mit dem Thema Datenschutz bisher. Zwei Jahre Übergangszeit sind nicht wenig, wenn vorher schon ein bewusster Umgang mit personenbezogenen Daten gepflegt wurde. Die DSGVO nimmt Datenverarbeiter stärker in die Pflicht und unterstreicht die enorme Wichtigkeit des Themas Datenschutz und damit der Privatsphäre von Einzelpersonen/ Verbrauchern.



Die umfassenderen Rechte, die den Verbrauchern zugesprochen werden, sind dennoch kein Freibrief für Unternehmen. In den Datenschutzbestimmungen muss jetzt zwar offengelegt werden, was genau mit personenbezogenen Daten passiert. Wenn diese jedoch ohne zu lesen per Klick einfach akzeptiert werden, schützen auch verständliche Texte mit erklärenden Grafiken nicht vor ungewollter Datennutzung und deren Folgen.

Und dennoch: Dieses juristische Update war nötig und legt den Grundstein für einen selbstbestimmteren Umgang mit unseren Daten für heute und in Zukunft. Uns Verbrauchern werden damit Rechte an die Hand gegeben, selbstbestimmt mit unseren Daten umzugehen. Ein guter Schritt in die richtige Richtung.