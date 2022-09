Urlaub in den Herbstferien? Vielen wird mulmig, wenn sie an die Wartezeiten und das Chaos am Flughafen denken. Wie wäre es also mit einem Kurzurlaub ganz in der Nähe? Da stehen die Niederlande als Reiseziel bei vielen Menschen in NRW ganz oben auf der Liste. Klar, auch die sind nicht billig. Vor allem nicht, wenn man in Touristen-Hochburgen wie Amsterdam reist.

Zum Glück bietet Holland aber auch noch ein paar "lekker" Fleckchen abseits der Touristenströme.