Als das markerschütternde Jaulen durch den Garten schallt, sitzt Marlene Rother gerade beim Frühstück. Wie jeden Morgen hat sie die Terrassentür einen Spalt aufgeschoben, um ihren Jack-Russell-Terrier herauszulassen. „Damit der Tommy sein erstes Geschäft erledigen kann“, sagt Rother. Doch dazu kommt der damals 14 Jahre alte Hund gar nicht.

Rother und ihr Mann hören ein Bellen, das Jaulen und stürzen in den kleinen Garten hinter ihrem Haus. Die Wildschweine selbst bekommt das Ehepaar gar nicht mehr zu Gesicht. Die Rotte von sechs oder sieben Tieren flüchtet in den Wald. Tommy finden die beiden kurz darauf hinter dem roten Holzhäuschen am Rand des Gartens. Dort hat sich der verletzte Terrier nach dem Angriff versteckt. Eine acht Zentimeter tiefe Wunde klafft am Brustbein des kleinen Hundes. Ein Keiler hat ihn mit einem seiner Hauer aufgeschlitzt.

„Einfach über den Nachbargarten gekommen“

Es ist nicht der erste Besuch, den die Schwarzkittel den Rothers abstatten. Das Ehepaar wohnt in Rheinbreitbach, direkt am Rand des Siebengebirges. Wenn man auf der gepflegten Rasenfläche in ihrem Garten steht, kann man durch einen sogenannten Doppelstabmattenzaun direkt in den Wald hineinschauen. Fünf Millimeter starke Stahlstäbe im Abstand von fünf Zentimetern bilden am Ende des Grundstücks eine mannshohe Barriere. Am unteren Rand ist der Zaun auf der gesamten Länge noch mit einer gut dreißig Zentimeter hohen Plastikplatte verstärkt.