Ihr Weg nach Köln

Liane Gramsch-Rudolph wurde 1949 in Leipzig geboren. In der DDR fehlt es der Schneidermeisterin nicht nur an Freiheit, sondern auch an Material. Kurz vor dem Mauerfall macht sie Urlaub in Köln – und bleibt einfach da. Sie eröffnet eine Maßschneiderei. Ein Kunde stellt sie dem Uniformschneider Otto Zöll vor.