Schulpreis für ein besonderes Teamkonzept

Wie steuert die Green Gesamtschule in Duisburg in diesen schwierigen Zeiten gegen? So gut jedenfalls, dass sie 2021 den Deutschen Schulpreis für ihr Konzept bekommen hat. Den gab es für besondere Teamarbeit während der Pandemie und auch für den Mut, Seiten- und Quereinsteiger einzubeziehen. Gruppenarbeit gibt es auch im Kollegium. In Teams tauschen sich Lehrkräfte regelmäßig über Unterrichtsinhalte aus. So hat zum Beispiel auch jede Klasse zwei Klassenleitungen.

Und noch eine andere Hürde muss die Duisburger Schule nehmen: Die Schüler kommen zum größten Teil aus ärmeren Elternhäusern. Voraussetzungen für einen gelungenen Bildungsprozess seien da nicht von Anfang an gegeben, erklärt die Schulleiterin.

Bei Weitem kein Einzelfall in NRW: 948 Schulen in NRW gelten ab dem Schuljahr 2024 als besonders "sozial belastet". Bisher waren es 338 Schulen mit besonderen sozialen Herausforderungen, die in den höchsten Index-Stufen eingruppiert waren.