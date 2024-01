Der Westen hält zusammen

Es gibt auch Helfer in diesen Ausnahmetagen, die sind vor allem für die Helfer da. Zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Während Einsatzkräfte an den Weihnachtstagen rund um Warendorf mit dem Hochwasser kämpfen, wird in der kleinen Gemeinde Freckenhorst über die Feiertage eine Fahrzeughalle zur Großküche.

50 DRK-Ehrenamtliche schnibbeln tagelang Gemüse, kochen Nudeln, rühren Suppen für die hungrigen Helfer an - vom frühen Morgen bis in die Nacht. Auf dem Speiseplan: Eintöpfe, Currywurst, Pasta, Reisgerichte und Frühstück. Freiwillige übernehmen auch den Fahrdienst, um den Helfern das Essen an die Einsatzorte zu liefern.