Aus dem Leben einer Swiftie

Das kostet viel Zeit. Die verbringt Kim auch in den sozialen Medien, um mit der Swiftie-Community in Kontakt zu bleiben. Vor etwa fünf Jahren hatte sie sich einen Fan-Account auf Instagram angelegt. Damals hatte Kim Niehaus mitbekommen, dass Taylor Swift sich mit Fans trifft: „Ich wusste, ich musste irgendetwas tun, um gesehen zu werden.“ Persönlichen Kontakt zu Taylor Swift hatte sie damit noch nicht, dafür aber zu vielen anderen Swifties. Später kam noch ein TikTok-Kanal dazu, auf dem sie fast jeden Tag Videos über Themen wie Merch, Konzerte, News oder persönliche Gedanken zu Taylor Swift postet. Mittlerweile haben ihre Beiträge auf TikTok über 700.000 Likes.

Noch nie war es so einfach für Fans, sich mit anderen auszutauschen – dank Instagram und TikTok. „Es ist leichter, sich miteinander in Verbindung zu setzen. Früher musste man jemanden kennen, der zum Beispiel ein Fan-Magazin hatte und einem gesagt hat, da musst du einen Brief hinschreiben, so kriegst du das“, sagt Fanforscherin Melanie Fritsch.



Swifties sind Freunde fürs Leben

Harald Lange leitet die Fan- und Fußballforschung an der Universität Würzburg. Er betont: Gerade das Gesellige und Zusammenkommen mit anderen Menschen sei eines der schönsten Dinge am Fan-Sein. „Da erlebt man enorm viel mit Gleichgesinnten und da entstehen Freundschaften und Kontakte. Man tauscht Geschichten aus, man erlebt Geschichten. Das ist Teil meines sozialen Lebens. Ich tauche ein in eine Community, in der ich dann auf höchstem Niveau Expertise austauschen kann.“

Und eben durch diese Community hat Kim Niehaus auch ihre heutige beste Freundin Sophie kennengelernt, die in Rostock wohnt. Sophie war sogar Brautjungfer auf ihrer Hochzeit. Das wäre ohne Taylor Swift nicht möglich gewesen – und nicht ohne die Swiftie-Community.