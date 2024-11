Wege raus finden nur wenige

Finja wächst in Hamburg in einer Zirkusfamilie auf. In den 80er-Jahren flieht sie nach Düsseldorf - weil ihr Bruder sie mehrfach vergewaltigt hat, erzählt sie. „Ich habe immer geschwiegen und geschwiegen. Irgendwann kam es dann dazu, dass ich durchgedreht bin.“

In Düsseldorf kommt sie dann mit Drogen in Kontakt. Erst mit Heroin und später auch mit Crack: „Es gibt keine Erklärung für diesen Kick, es fühlt sich an wie ein Orgasmus, es befriedigt dich innerlich. Du willst dann immer mehr und es macht dich süchtig.“

Um diese Sucht zu befriedigen, fehlt oft das Geld: „Als man drauf war, ist man als Frau auch anschaffen gegangen. Sucht macht erfinderisch. Entweder man macht das oder man dealt und landet so oder so im Knast. Ich habe genug dafür gesessen und werde es auch nie wieder tun.“

Finja ist eine der wenigen Personen, die einen Ausweg gefunden haben. So wie auch Mo, als er vor zwei Jahren wegen der Drogen ins Gefängnis und dort durch seinen zweiten kalten Entzug muss. Er hat durchgehalten und ist mittlerweile wieder „clean“. Einer der Hauptgründe ist die Hilfe von Sozialarbeiterin Anna von Itter, wie er selbst sagt: „Durch sie habe ich mir gedacht: Jetzt kann ich mich zusammenreißen und schaffen, was ich schaffen will. Ich muss nur durchhalten. Die Schmerzen sind egal.“