Das führt auch dazu, dass die Impfkampagne nur schleppend vorangeht. Laut den Ergebnissen der Cosmo-Studie wird das wohl auch so bleiben. In der letzten Erhebung befragten die Forscher aus Erfurt unter anderem auch Ungeimpfte, ob sie sich noch impfen lassen wollen. 83 Prozent von ihnen gaben an, sie wollten sich auf keinen Fall impfen lassen.

Laut Bundesgesundheitsministerium sind aktuell noch etwa 18,7 Millionen Menschen in Deutschland nicht geimpft. Vier Millionen davon sind Kinder unter fünf Jahren, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Wendet man das Ergebnis der Cosmo-Befragung auf die restlichen Ungeimpften an, kommt man - rein rechnerisch - zu dem Schluss, dass sich mehr als zwölf Millionen Menschen in Deutschland nicht impfen lassen werden, obwohl sie es könnten.

Und genau diese Tatsache wiederum hat ebenfalls Einfluss auf die Impfempfehlungen der Wissenschaft. So war die große Zahl der Ungeimpften unter anderem ein Grund dafür, warum die Stiko während der Delta-Welle die Booster-Impfung für alle Menschen ab 18 Jahren empfahl.

"Was bei Delta wirklich das Problem war, dass Delta die erste Variante war, die dem Impfschutz etwas entgangen ist", erklärt der Immunologe Watzl. "Das heißt, man war durch die Impfung nicht mehr ganz so gut geschützt."

Das bezog sich aber vor allem auf den Schutz vor einer symptomatischen Infektion. Vor einer schweren Erkrankung schützten die beiden ersten Impfungen noch immer in den meisten Fällen.

"Das heißt, wenn wir gesagt hätten, wir wollen nur Erkrankung verhindern, hätte es uns gereicht, wenn wir sagen würden: 'Alle Personen die zweimal geimpft sind, sind durch, die brauchen sich nicht ein drittes Mal impfen lassen.'"

Laut Watzl hätte man sich daher "aus der Delta-Welle raus impfen können, indem wir die Ungeimpften erreicht hätten. Aber da wurde zu dem Zeitpunkt schon langsam klar: Wir haben jetzt genug Impfstoff, aber wir haben nicht genügend Menschen, die sich impfen lassen wollen."

Also bot die Stiko den impfbereiten Menschen die Booster-Impfung an. "Wenn sich Leute ein drittes Mal impfen lassen, dann ist dieser Schutz vor der symptomatischen Infektion auch wieder da", erklärt Watzl. "Dann können sich die Leute auch mit Delta nicht mehr so gut anstecken und können das Virus auch nicht mehr weitergeben." Spätestens mit der Verbreitung der Omikron-Variante ist eine dritte Impfung aber auch für den individuellen Schutz sinnvoll geworden.

Zurück zu den Fragen