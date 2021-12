Leben retten am Limit

Der Kampf gegen die vierte Welle

Dr. Matthias Kochanek leitet die internistische Intensivmedizin an der Uniklinik Köln - und er ist genervt. Davon, dass er und seine Kollegen und Kolleginnen auf der Intensivstation schon zu Beginn des Winters alle Hände voll damit zu tun haben, schwer erkrankte Covid-Patienten zu versorgen. Und das, obwohl es in vielen Fällen vermeidbar gewesen wäre.

Denn im Gegensatz zur dritten Welle, in der Ärzt:innen und Pfleger:innen auf vielen Intensivstationen in NRW bereits bis zur Erschöpfung arbeiteten, gibt es mittlerweile mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus. Sie senken nicht nur die Gefahr, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren, sie verhindern auch in den meisten Fällen einen schweren Verlauf der Krankheit.

Trotzdem ist der Anteil der Ungeimpften in der Bevölkerung noch immer relativ groß. Und gerade die Ungeimpften, die sich mit Corona infizieren, landen dann bei Matthias Kochanek und seinen Kolleg*innen auf der Intensivstation. In Köln beträgt ihr Anteil etwa 90 Prozent.

Auch deshalb steigt der Frust bei Ärzten wie dem Intensivmediziner Dr. Alexander Shimabukuro-Vornhagen, den vor allem die Vermeidbarkeit von vielen Todesfällen schwer belastet.