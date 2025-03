"Ich weiß bis heute nicht, wie wir das alles überstanden haben", sagt Sonja Feierabend dem WDR. Sie ist Mutter von zwei Jungen und zwei Mädchen in Paderborn. Als es damals mit Corona losging, besuchten ihre zwei Großen die Grundschule, die beiden Kleinen den Kindergarten.

"Ich erinnere mich an die Krisenstimmung, an die Berichte von den vielen Toten in Italien." Und auch in NRW starben schon die ersten Menschen an und mit Corona. "Als es hieß: Die Schulen und Kitas sind jetzt erst mal zu, war das sogar eine Erleichterung für mich", sagt die 44-Jährige. Es gab ihr ein Gefühl von Schutz.

Damals war sie bereits selbstständig mit einem E-Book-Shop, über den sie eigene Nähanleitungen verkauft. Das Geschäft lief auch ohne sie, florierte sogar im "Lockdown".

Ihr Mann aber, der sonst beruflich oft auf Reisen ist, war plötzlich dauerhaft im Homeoffice. "Wir richteten ihm eine Ecke im Wohnzimmer her. Aber die Kinder waren ja ständig zu Hause. Das war schon nicht leicht."

Eigentlich hatte die Familie Glück: Mit Haus und Garten waren sie nicht auf engstem Raum gefangen und konnten auch die versperrten Spielplätze verkraften. "Aber für die Kinder war es eine lange Zeit", sagt Feierabend. Nicht nur, weil das Fußballtraining und Voltigieren wegfiel. "Ihnen fehlten die Freunde. Man traute sich nicht, sich zu verabreden."